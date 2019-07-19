Эдвард Ферлонг вновь появится в роли Джона Коннора в культовом фильме спустя 28 лет. О новой франшизе Терминатор-6 объявил продюсер Джеймс Кэмерон.

Эдвард Ферлонг вновь появится в роли Джона Коннора в культовом фильме спустя28 лет. О новой франшизе "Терминатор-6" объявилпродюсер Джеймс Кэмерон.Актер, долгое время боровшийсяс алкоголизмом и наркоманией после обрушившейся на него славы, к радости фанатов, вернется к роли сына Сары Коннор. На презентации "Терминатора-6" показали отрывок изфильма.В нем Сара Конноррассказывает, что не раз сражалась с киборгами из будущего уже после событий"Судного дня". Терминатор же живет среди людей, его называют Карл, и он держитсобаку, сообщает The Hollywood Reporter.Режиссер Тим Миллеррассказал, что суть "Терминатора-6" связана с последствиями выбора Сары Коннор.Она пыталась уничтожить занимавшуюся компьютерными разработками корпорациюCyberdine Systems. На пресс-конференции в честь выхода картины был презентован новый постер, изображающийТерминатора и Сару Коннор.Отметим, что актер Эдвард Ферлонг уже успелпобывать за решеткой. Сейчас ему 41 год, и пока не совсем ясно, каким его собирается подать режиссер.То, в кого превратилсяюный красавчик из "Терминатора-2", для зрителей станетсюрпризом. Однако ранее в Сети появлялись фото располневшего и обрюзгшего артиста.Эдвард Ферлонг появлялся в проходных ролях нателевидении и в нескольких фильмах, но роль Джона Коннора станет его первойкрупной работой в кино за последние 28 лет.