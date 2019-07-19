Эдвард Ферлонг вновь появится в роли Джона Коннора в культовом фильме спустя
28 лет. О новой франшизе Терминатор-6 объявил
продюсер Джеймс Кэмерон.
Эдвард Ферлонг вновь появится в роли Джона Коннора в культовом фильме спустя
28 лет. О новой франшизе "Терминатор-6" объявил
продюсер Джеймс Кэмерон.
Актер, долгое время боровшийся
с алкоголизмом и наркоманией после обрушившейся на него славы, к радости фанатов, вернется к роли сына Сары Коннор. На презентации "Терминатора-6" показали отрывок из
фильма.
В нем Сара Коннор
рассказывает, что не раз сражалась с киборгами из будущего уже после событий
"Судного дня". Терминатор же живет среди людей, его называют Карл, и он держит
собаку, сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссер Тим Миллер
рассказал, что суть "Терминатора-6" связана с последствиями выбора Сары Коннор.
Она пыталась уничтожить занимавшуюся компьютерными разработками корпорацию
Cyberdine Systems. На пресс-конференции в честь выхода картины был презентован новый постер, изображающий
Терминатора и Сару Коннор.
Отметим, что актер Эдвард Ферлонг уже успел
побывать за решеткой. Сейчас ему 41 год, и пока не совсем ясно, каким его собирается подать режиссер.
То, в кого превратился
юный красавчик из "Терминатора-2", для зрителей станет
сюрпризом. Однако ранее в Сети появлялись фото располневшего и обрюзгшего артиста.
Эдвард Ферлонг появлялся в проходных ролях на
телевидении и в нескольких фильмах, но роль Джона Коннора станет его первой
крупной работой в кино за последние 28 лет.