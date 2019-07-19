Анастасия Волочкова продолжает интриговать относительно своего возлюбленного. Балерина высказалась, почему перестала публиковать откровенные фото, и о свадьбе.

Анастасия Волочкова продолжает интриговать относительно своего возлюбленного. Балерина высказалась, почему перестала публиковать откровенные фото, и о свадьбе.Анастасия Волочкова отметила, что демонстрирует фото, где запечатлена в бикини, когда бывает на отдыхе. А сейчас она по восемь часов проводит в репетиционном зале, готовясь к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Все свое свободное время артистка проводит с любимым мужчиной. которого по-прежнему не намерена показывать общественности."Мы вместе девять месяцев, это большой срок, за это время жизнь могла родиться", – намекнула на беременность Анастасия Волочкова. балерина отметила, что ее возлюбленный очень ревнивый, но не запрещает ей фотографироваться в откровенных нарядах или демонстрировать фирменный шпагат."Наши отношения построены на доверии. Мы даем друг другу свободу: я занимаюсь творчеством, а у него свои дела, бизнес. Конечно, он боится, что меня уведут. Ну а что делать? Я ему говорю: "Ты же все равно никому меня не отдашь!" – рассказала балерина.Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о свадьбе. Однако когда именно это случится, она не знает. "Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть. Ему же 38 лет. Он ни разу не был женат. Детей тоже нет. Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы", – цитирует Анастасию Волочкову .К слову, при подготовке к спектаклю балерина сильно подвернула ногу. Но артистка не унывает. "Боль была дикая. Но я не пропустила ни одной репетиции – перевязала ногу эластичным бинтом и продолжила работу", – похвасталась .