Супруга заключенного футболиста высказалась на своей странице в Instagram. Алана Мамаева намекнула на трехдневное свидание с Павлом Мамаевым.

Супруга заключенногофутболиста высказалась на своей странице в Instagram. Алана Мамаева намекнула на трехдневноесвидание с Павлом Мамаевым.Жена спортсмена,ставшего фигурантом дебоша в центре Москвы, опубликовала архивный снимок. На фотозапечатлены она с Павлом и футболист Александр Кокорин с супругой.Кадр Алана Мамаеваподписала довольно странно, не объяснив, что имеет в виду: "Три дня пролетели".Больше модель ничего не сообщила, чем заинтриговала своих подписчиков.Пользователи соцсетирешили, что заключенным футболистам, возможно, разрешили провести время ссемьями. Поклонники поддержали Алану Мамаеву. "Алана, терпения тебе, держись", "Дай Вам всем Богсчастья и спокойствия", "Желаю, чтобы ваши семьи стали еще крепче и здоровья! Скоровсе закончится", – высказались фолловеры.Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказаниеза избиение нескольких человек в колонии в Белгородской области. Скандальный инцидентпроизошел 8 октября 2018 года.редко рассказывает в соцсети отом, как скучает по мужу. Однако по всему видно, что она его очень ждет.Отметим, что модель частенько выкладывает в своем микроблоге провокационныефото. Так, в мае супруга футболиста перепугалапользователей Сети снимком, на котором запечатлена окровавленная в больничнойпалате. Оказалось, чтоучаствовала в одном из проектов.