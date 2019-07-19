Супруга заключенного
футболиста высказалась на своей странице в Instagram. Алана Мамаева намекнула на трехдневное
свидание с Павлом Мамаевым.
Супруга заключенного
футболиста высказалась на своей странице в Instagram. Алана Мамаева намекнула на трехдневное
свидание с Павлом Мамаевым.
Жена спортсмена,
ставшего фигурантом дебоша в центре Москвы, опубликовала архивный снимок. На фото
запечатлены она с Павлом и футболист Александр Кокорин с супругой.
Кадр Алана Мамаева
подписала довольно странно, не объяснив, что имеет в виду: "Три дня пролетели".
Больше модель ничего не сообщила, чем заинтриговала своих подписчиков.
Пользователи соцсети
решили, что заключенным футболистам, возможно, разрешили провести время с
семьями. Поклонники поддержали Алану Мамаеву. "Алана, терпения тебе, держись", "Дай Вам всем Бог
счастья и спокойствия", "Желаю, чтобы ваши семьи стали еще крепче и здоровья! Скоро
все закончится", – высказались фолловеры.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание
за избиение нескольких человек в колонии в Белгородской области. Скандальный инцидент
произошел 8 октября 2018 года.
редко рассказывает в соцсети о
том, как скучает по мужу. Однако по всему видно, что она его очень ждет.
Отметим, что модель частенько выкладывает в своем микроблоге провокационные
фото. Так, в мае супруга футболиста перепугала
пользователей Сети снимком, на котором запечатлена окровавленная в больничной
палате. Оказалось, чтоучаствовала в одном из проектов.