На побережье английского полуострова Корнуолл под обломками полуторатонного камня погиб 66-летний турист. Трагедия произошла, когда он пытался установить гамак, забравшись на высоту 15 метров. Там турист вбил в скалу опорный стержень и, видимо, расколол камень.

Мужчина, отдыхавший на побережье английского полуострова Корнуолл, был раздавлен насмерть камнем весом в полторы тонны. Как пишет Daily Mail, на пляже он находился вместе с супругой, которая стала очевидцем трагедии.Вероятная причина гибели 66-летнего англичанина — попытка установить гамак, для чего он забрался на высоту 15 метров.Там турист вбил в скалу опорный стержень, а затем натянул ремни до такой степени, что они, видимо, раскололи камень.Операция по извлечению тела мужчины из-под обрушившегося куска скалы заняла 28 часов и оказалась технически довольно сложной.Спасательные службы приняли звонок 17 июля в 12 часов, но смогли приступить к работе лишь на следующий день, потому что им потребовалось дополнительное оборудование.Также операция по извлечению тела осложнилась тем, что дорога к пляжу оказалась размытой.