Елена Летучая по праву считается одной из самых эффектных телеведущих страны. Многие пытались, но никому так и не удавалось найти в ней что-то такое, за что можно ухватиться.

Елена Летучая по праву считается одной из самых эффектных телеведущих страны. Многие пытались, но никому так и не удавалось найти в ней что-то такое, за что можно ухватиться.Видимо, звезда больше не смогла держать планку и решила сама открыть свой незначительный изъян. Как оказалось, у светской дивы мохнатые колени.Накануне Елену пригласили на праздничный вечер часового бренда Omega, который проходил в Санкт-Петербурге. По дороге в ресторан телеведущая решила заснять Stories для своего Instagram-аккаунта, в котором решила поделится моментами своего мини-путешествия с подписчиками.Случайно или нет, но в один из кадров попали ноги Летучей. Так как звезда была в коротком платье, а питерское солнце ярко светило, они более чем хорошо просматривались.Подписчикам удалось заметить, что у телезвезды все колени усыпаны волосами. Повезло, что хотя бы светлыми.Напомним, ранее Елена выложила откровенное фото, которое вызвало очень бурную реакцию со стороны мужской аудитории фолловеров. Как писали , фанаты светской львицы были ошеломлены красотой Летучей.