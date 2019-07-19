У России и Монголии появилась совместная программа по защите окружающей среды. Она рассчитана на 2020-2021 годы, сообщает ГТРК Иркутск.

У России и Монголии появилась совместная программа по защите окружающей среды. Она рассчитана на 2020-2021 годы, сообщает ГТРК "Иркутск".Программа сотрудничества была подписана на встрече генпрокуроров двух стран, прошедшей в Иркутске. Основные темы соглашения — вопросы правовой охраны природы в районе Байкала и реки Селенги. Цель программы — укрепление партнерских отношений, упрощение решения различных организационных и юридических вопросов.Отношения между прокуратурами обеих стран можно назвать партнерским и конструктивным одновременно, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Новая программа поможет сделать совместную работу в сфере защиты окружающей среды еще более результативной. Поддержал коллегу и монгольский генпрокурор Банзрагчийн Жаргалсайхан.