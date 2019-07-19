Оглашен приговор троим убийцам туристок из Скандинавии - суд марокканской столицы Сале назначил им высшую меру наказания.

Оглашен приговор троим убийцам туристок из Скандинавии — суд марокканской столицы Сале назначил им высшую меру наказания. На смертной казни настояла прокуратура, сообщает ТАСС.Подозреваемыми по нашумевшему делу проходили 24 человека. Главным виновником признан 25-летний торговец Абдессамад Эжжуд и двое его сообщников, радикальные исламисты Юнес Уазияд и Рашид Афати.Другим обвиняемым грозит пожизненное заключение или тюремные сроки от 15 до 30 лет. По мнению следствия, почти все подсудимые являются членами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако, с 1993 года в Марокко смертные приговоры не приводятся в исполнение, следовательно, наказание заменят пожизненным заключением.Тела 24-летней гражданки Дании Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней гражданки Норвегии Марен Уэланн были обнаружены 17 декабря 2018 года в популярном туристическом районе Шамхаруш на юге Марокко, на пути к горе Тубкаль. Девушки были зарезаны и обезглавлены.Убийство вызвало волну общественного негодования. В разных городах Марокко прошли митинги, осуждающие терроризм. Их участники выразили скорбь в связи с ужасным преступлением.