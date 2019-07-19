Экс-солистка культовой поп-группы рассказала об обратной стороне славы и успеха. Лена Катина заявила, что ей начали поступать угрозы.

Экс-солистка культовой поп-группы рассказала об обратной стороне славы и успеха. Лена Катина заявила, что ей начали поступать угрозы.По словампевицы, из-за огромной популярности ее до сих пор продолжают преследоватьсумасшедшие поклонники. Недавно артистке и ее родственникам началипоступать угрозы от неизвестного.ЛенаКатина была вынуждена написать заявление в полицию. Стражи порядкавычислили злоумышленника и направили к нему патруль для слежки. Крометого, звезде удвоили охрану. "Такжепоявилась еще один охранник – женщина, которая будет сопровождать менядаже в туалет", – цитирует Лену КатинуПодобные инциденты снеадекватными фанатами сказались на психике знаменитости. Она призналась, чтооднажды слегла с нервным срывом – из-заэтого пришлось отменить концерт в Анадыри. Концертный график "Тату" былочень напряженным. "Было трудно очень прийти в себя", —утверждает Катина.Сегодня вспоминает время, проведенные в "Тату",с теплыми чувствами. "Это жецелая жизнь, да еще такая насыщенная и интересная! Кстати,в моем новом альбоме "МОНО" последняя песня "После нас" посвящена темвременам группы. Там есть такие строчки "после нас не осталось звезд,после нас не сойти с ума", —поделилась певица.Напомним, что 17февраля 2014 года разместила на официальном канале видеообращение отом, что она больше не будет работать вместе с Юлией Волковой и что "Тату" вновьпрекращает свое существование. В последний раз они выступали вместе в 2016 годуна концерте по случаю юбилея детского коллектива "Непоседы". Кстати,в его составе Катина когда-то приезжала на "Славянский базар вВитебске".