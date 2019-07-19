Экс-солистка культовой поп-группы рассказала об обратной стороне славы и успеха. Лена Катина заявила, что ей начали поступать угрозы.
Экс-солистка культовой поп-группы рассказала об обратной стороне славы и успеха. Лена Катина заявила, что ей начали поступать угрозы.
По словам
певицы, из-за огромной популярности ее до сих пор продолжают преследовать
сумасшедшие поклонники. Недавно артистке и ее родственникам начали
поступать угрозы от неизвестного.
Лена
Катина была вынуждена написать заявление в полицию. Стражи порядка
вычислили злоумышленника и направили к нему патруль для слежки. Кроме
того, звезде удвоили охрану. "Также
появилась еще один охранник – женщина, которая будет сопровождать меня
даже в туалет", – цитирует Лену Катину
Подобные инциденты с
неадекватными фанатами сказались на психике знаменитости. Она призналась, что
однажды слегла с нервным срывом – из-за
этого пришлось отменить концерт в Анадыри. Концертный график "Тату" был
очень напряженным. "Было трудно очень прийти в себя", —
утверждает Катина.
Сегодня вспоминает время, проведенные в "Тату",
с теплыми чувствами. "Это же
целая жизнь, да еще такая насыщенная и интересная! Кстати,
в моем новом альбоме "МОНО" последняя песня "После нас" посвящена тем
временам группы. Там есть такие строчки "после нас не осталось звезд,
после нас не сойти с ума", —
поделилась певица.
Напомним, что 17
февраля 2014 года разместила на официальном канале видеообращение о
том, что она больше не будет работать вместе с Юлией Волковой и что "Тату" вновь
прекращает свое существование. В последний раз они выступали вместе в 2016 году
на концерте по случаю юбилея детского коллектива "Непоседы". Кстати,
в его составе Катина когда-то приезжала на "Славянский базар в
Витебске".