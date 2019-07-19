Накануне Дана Борисова отправилась в Украины, дабы решить рабочие моменты. Только вот хохлы не одобрили появление российской ведущей на своей земле.

Накануне Дана Борисова отправилась в Украины, дабы решить рабочие моменты. Только вот хохлы не одобрили появление российской ведущей на своей земле.Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост на эту тему. "Когда они уже наконец-то перестанут сюда шастать", – вспылил правовед.Подписчики, в свою очередь, бурно отреагировали на нелицеприятное высказывание. Они согласились с позицией Магеры и поделились своими точками зрения. "Как только перестанут пускать, тогда перестанут шастать", "Когда визовый режим сделают, тогда и прекратят. Удивительно, что за пять лет не ввели", "Похоже, что они только начинают шастать", – высказывались рассерженные фолловеры."Своих наркоманов девать некуда, так еще из России прислали", – кинул камень в огород Даны украинский злопыхатель.Напомним, Борисова приехала в страну, где ее так сильно раскритиковали, ради съемок в качестве наставника в шоу "Пацанки". Как писали ранее "", скандальная знаменитость была шокирована историями несчастных девушек.