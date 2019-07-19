ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Задворнова Игоря Владимировича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Задворнова Игоря Владимировича, 04.08.1980 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 1 мая 2009 года.Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, волнистые, глаза серые, подбородок вертикальный.Особые приметы: на лбу справа шрам длиной 5 см, на левой ключице шрам от операции.Одежда: спортивные брюки (трико) синего цвета, синяя рубашка с короткими рукавами, с рисунком дракона, черные кожаные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29