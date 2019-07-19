Министерство обороны опубликовало видео учебных ракетных стрельб в Черном море. Против берегового ракетного комплекса Утес выступает фрегат Адмирал Макаров.

Министерство обороны опубликовало видео учебных ракетных стрельб в Черном море. "Против" берегового ракетного комплекса "Утес" выступает фрегат "Адмирал Макаров". Ранее сообщалось, что "Утес" и "Адмирал Макаров" успешно поразили морские цели условного противника.#Видео Экипаж фрегата Черноморского флота #АдмиралМакаров уничтожил противокорабельную крылатую ракету в воздухе при помощи зенитного ракетного комплекса #Штиль https://t.co/zCTvKXxN2Q #ЧерноморскийФлот #Корабли #Утес #КрылатыеРакеты #ПускиРакет #ЗРК #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/SQzK4jOCfm— Минобороны России (@mod_russia) 19 июля 2019 г.Комплекс "Утес" находится на боевом дежурстве с 1972 года. В рамках договора о разделе Черноморского флота (1996 год) он отошел к украинской стороне. Комплекс почти не использовался: известно лишь об одном учебном пуске в 1997 году. Лишь в конце 2016 года боеготовность "Утеса" была восстановлена."Адмирал Макаров", названный в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова, был заложен в 2012 году на калининградском заводе "Янтарь". Вошел в состав 30-й дивизии надводных кораблей ВМФ России в 2017 году.