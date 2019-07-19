Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент, передает РИА Новости.

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент, передает РИА Новости.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов проинформировал общественность о том, что в документе регламентированы действия избирателя, связанные с подачей заявления на портале и порядком онлайн-голосования. Также утвержден порядок составления списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования.В свою очередь председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов рассказал, что "в ходе работы дальнейшей будет возможность вносить изменения после окончания проведения испытаний".Он подвел итоги первого раунда избирательной кампании — всего зарегистрировано 233 кандидата на выборы в состав Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября. Среди соискателей 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ в регистрации.