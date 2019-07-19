Они избивали свою жертву, пока тот не скончался

Они избивали свою жертву, пока тот не скончалсяВладимирский областной суд вынес приговор двум жителям Александрова. Их признали виновными в убийстве.16 апреля 2018 года рядом с домом 56-летнего мужчины, расположенным недалеко от городского кладбища, между двумя мужчинами и женщиной возник конфликт. В пылу гнева злоумышленники решили убить хозяина дома.Мужчина начал избивать потерпевшего, а женщина несколько раз ударила ему ногой в лицо. После этого мужчина стал душить александровца, в то время его сообщница продолжала бить жертву по различным частям тела, причинив повреждения легкого, почки, печени и желудка. Потерпевший скончался на месте преступления.После этого мужчина проник в дом убитого и украл оттуда телефон и ноутбук.Суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы, а женщину – к 13 годам лишения свободы. Кроме того, с подсудимых взыскали моральный вред по 500 тысяч рублей с каждого и расходы по погребению - 61 тысячу рублей.