Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза могут начать рассчитывать в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, сообщает газета Известия. С соответствующим предложением выступила Единая Россия. По словам члена профильного комитета Госдумы Максима Сураева, соответствующие поправки будут рассматриваться в осеннюю сессию нижней палаты.
Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза могут начать рассчитывать в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, сообщает газета "Известия". С соответствующим предложением выступила "Единая Россия". По словам члена профильного комитета Госдумы Максима Сураева, соответствующие поправки будут рассматриваться в осеннюю сессию нижней палаты.
Штраф будет рассчитываться от МРОТ и составит 100 рублей в
час. "Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от
провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит
интересы людей", – подчеркнул Сураев.
Учитывая среднюю цену авиабилетов в обоих направлениях на
внутренних рейсах, штраф может составить около 250 рублей в час. По словам
Сураева, повышение штрафов особенно актуально, когда пассажиры ждут своего
багажа сутками.
Парламентарий уверен, что такая мера позволит авиакомпании
работать лучше и доставлять багаж своевременно. Размер штрафа предложен по
аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и соответствует закону
"О защите прав потребителя", подчеркнул Сураев.
Кроме того, отметил депутат, в законодательстве нужно
отразить, с какого момента исчисляется задержка багажа. "Если происходит
задержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия.
Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано", -
отметил парламентарий.
В "Единой России" считают, что Министерству
транспорта следует выпустить официальные разъяснения и определить этот
промежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый штраф. Профильный думский
комитет обратится в ведомство за уточнением по этому вопросу.
Если предложенных мер будет недостаточно, размер штрафа
могут пересмотреть. "Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет
стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких
коллапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заключил Сураев.
Напомним, нижняя палата парламента приняла в первом чтении
законопроект, подготовленный членами Совета Федерации от "ЕР". Помимо
прочего, нормативно-правовой акт увеличивает размер штрафа за каждый час
просрочки – с 25 до 100 рублей.