Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза могут начать рассчитывать в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, сообщает газета Известия. С соответствующим предложением выступила Единая Россия. По словам члена профильного комитета Госдумы Максима Сураева, соответствующие поправки будут рассматриваться в осеннюю сессию нижней палаты.

Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза могут начать рассчитывать в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, сообщает газета "Известия". С соответствующим предложением выступила "Единая Россия". По словам члена профильного комитета Госдумы Максима Сураева, соответствующие поправки будут рассматриваться в осеннюю сессию нижней палаты.Штраф будет рассчитываться от МРОТ и составит 100 рублей вчас. "Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% отпровозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защититинтересы людей", – подчеркнул Сураев.Учитывая среднюю цену авиабилетов в обоих направлениях навнутренних рейсах, штраф может составить около 250 рублей в час. По словамСураева, повышение штрафов особенно актуально, когда пассажиры ждут своегобагажа сутками.Парламентарий уверен, что такая мера позволит авиакомпанииработать лучше и доставлять багаж своевременно. Размер штрафа предложен поаналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и соответствует закону"О защите прав потребителя", подчеркнул Сураев.Кроме того, отметил депутат, в законодательстве нужноотразить, с какого момента исчисляется задержка багажа. "Если происходитзадержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия.Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано", -отметил парламентарий.В "Единой России" считают, что Министерствутранспорта следует выпустить официальные разъяснения и определить этотпромежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый штраф. Профильный думскийкомитет обратится в ведомство за уточнением по этому вопросу.Если предложенных мер будет недостаточно, размер штрафамогут пересмотреть. "Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будетстимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать такихколлапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заключил Сураев.Напомним, нижняя палата парламента приняла в первом чтениизаконопроект, подготовленный членами Совета Федерации от "ЕР". Помимопрочего, нормативно-правовой акт увеличивает размер штрафа за каждый часпросрочки – с 25 до 100 рублей.