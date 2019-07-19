Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото в купальнике. Модель Алену Шишкову заподозрили в анорексии.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото вкупальнике. Модель Алену Шишкову заподозрили в анорексии.Блондинка отдыхает в Сочи, звезда поселилась в фешенебельнойгостинице, откуда публикует снимки в Instagram. На днях Алена Шишковапоказала фото из спа-центра.Модель, облаченная в красный купальник, фотографирует себяв зеркале. Судя по всему, блондинка хотела похвастаться стройными формами изаработать сотни комплиментов, однако получила лишь порцию негатива.Алена Шишкова напугала подписчиков. Интернет-обыватели переживаютза здоровье модели, многим она кажется слишком худой."Худоба😬", "и все восхищаются костями (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого какая прищепка😳😳", "Всеменьше и меньше мясы😕", "Я всегда думаюпри видя таких ..тощих...как с ними ложатся в постель. Жалко же..кости одни","Красивая , но слишком худая", "Слишком похудела", "Боже, доскабез сучка и задоринки. В гроб краше кладут", "Бухенвальдский крепыш 💪😁", "Дистрофия😳😵", "Сильно худая особенно ноги 🤢", – отмечают пользователи Интернета.Отметим, экс-возлюбленную Тиматичасто упрекают в Сети, Алену Шишкову обвиняют в пропаганде анорексии. Ранее знаменитостьреагировала на нападки недоброжелателей, отвечала им, однако со временемперестала обращать внимания на критику."Спешу утешить всех озабоченных, чтоникакой анорексии у меня нет, необходимости уменьшать талию в фотошопе тоженет. А еще у меня нет желания призывать всех худеть или толстеть", – говорилаАлена Шишкова.