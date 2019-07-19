Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото в
купальнике. Модель Алену Шишкову заподозрили в анорексии.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото в
купальнике. Модель Алену Шишкову заподозрили в анорексии.
Блондинка отдыхает в Сочи, звезда поселилась в фешенебельной
гостинице, откуда публикует снимки в Instagram. На днях Алена Шишкова
показала фото из спа-центра.
Модель, облаченная в красный купальник, фотографирует себя
в зеркале. Судя по всему, блондинка хотела похвастаться стройными формами и
заработать сотни комплиментов, однако получила лишь порцию негатива.
Алена Шишкова напугала подписчиков. Интернет-обыватели переживают
за здоровье модели, многим она кажется слишком худой.
"Худоба😬", "и все восхищаются костями (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого какая прищепка😳😳", "Все
меньше и меньше мясы😕", "Я всегда думаю
при видя таких ..тощих...как с ними ложатся в постель. Жалко же..кости одни",
"Красивая , но слишком худая", "Слишком похудела", "Боже, доска
без сучка и задоринки. В гроб краше кладут", "Бухенвальдский крепыш 💪😁", "Дистрофия😳😵", "Сильно худая особенно ноги 🤢", – отмечают пользователи Интернета.
Отметим, экс-возлюбленную Тимати
часто упрекают в Сети, Алену Шишкову обвиняют в пропаганде анорексии. Ранее знаменитость
реагировала на нападки недоброжелателей, отвечала им, однако со временем
перестала обращать внимания на критику.
"Спешу утешить всех озабоченных, что
никакой анорексии у меня нет, необходимости уменьшать талию в фотошопе тоже
нет. А еще у меня нет желания призывать всех худеть или толстеть", – говорила
Алена Шишкова.