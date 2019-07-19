Мероприятие организовано в рамках комплексной операции «Подросток», которая проходит на территории региона.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и представители Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в целях организации досуга детей во время летних школьных каникул организовали для подростков выездную прогулку в Гусь-Хрустальный район.Мероприятие организовано в рамках комплексной операции «Подросток», которая проходит на территории региона.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности подростков, разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также детям напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, водоемах и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для своей безопасности. Вместе с инспекторами ребята вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети Интернет.Далее для ребят были проведены спортивные игры и конкурсы. Здоровый соревновательный дух сопровождал состязания на протяжении всех этапов. Ребята состязались не только в силе, ловкости, смекалке, быстроте, но и в интеллектуальных конкурсах.Праздник прошел весело и задорно: дети продемонстрировали свои спортивные умения, а также получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Все участники были награждены памятными призами.Завершилось мероприятие чаепитием, где дети делились своими эмоциями и планами на будущее.