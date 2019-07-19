Он украл электропилу, шуруповёрт и велосипед

Он украл электропилу, шуруповёрт и велосипедВ конце июня этого в полицию обратился житель Коврова, сообщивший, что из его дачного дома украли электропилу, шуруповерт и велосипед. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что злоумышленник проник в помещение, повредив окно. Подозреваемым оказался 38-летний мужчина. Он во всем признался, пояснив, что чужое имущество сразу продал.В отношении дачного вора возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.