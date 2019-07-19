Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма.

Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма. Молитва была специально прописана таким образом, чтобы быть максимально беспартийной и не оскорбить никого лично, передает телеканал "Россия 24"."Давайте помолимся. Это была трудная и спорная неделя, во время которой темные духи, казалось, играли в народных избранников. Славя имя твое, Господи, я изгоняю всех духов тьмы из этого зала. Я изгоняю дух уныния, который убивает надежду", — заявил Патрик Конрой, капеллан палаты представителей СШАРанее Трамп на своей страничке в Twitter в достаточно грубой форме предложил сразу нескольким женщинам-конгрессменам, которые являются выходцами из других стран, вернуться на свою историческую родину.В палате представителей США решили принять резолюцию, осуждающую эти высказывания. Однако в процессе обсуждения документа между конгрессменами разгорелись жаркие споры. На восстановления порядка потребовалось несколько часом. В итоге осуждающая Трампа резолюция все-таки была принята (240 парламентариев проголосовали "за", 187 выступили против).