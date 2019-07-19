Московский завод Renault запустил серийное производство нового кроссовера. Причем, российская столица - это пока единственный город в мире, где французский концерн решил собирать эту модель.

Московский завод Renault запустил серийное производство нового кроссовера. Причем, российская столица — это пока единственный город в мире, где французский концерн решил собирать эту модель.Традиционная кнопка и музыка — уникальное не только для Москвы, но для всей России производство можно считать открытым. В тестовом режиме линия работала уже несколько дней, это с нее сошли эти новенькие, еще пахнущие кожей и пластиком машины.- В этом автомобиле новое абсолютно все: внешний вид, мотор, коробка переключения передач, оснащение.Модель разработана специально для России, чтобы надежно и недорого. Но новый для завода автомобиль — это не только железо, это люди."Во время запуска нового автомобиля мы провели обучение существующего персонала. Плюс при запуске дополнительных линий мы привлекаем дополнительных операторов — это порядка 1200 рабочих мест в сумме", — рассказывает Дмитрий Яцко, руководитель проекта Arkana.Этот завод за последние 14 лет выпустил чуть меньше 1,5 миллионов автомобилей. Новую модель будут производить со скоростью 33 машины в час."Данная модель будет иметь также и экспортный потенциал, помимо внутреннего рынка, который мы активно со стороны государства поддерживаем и будем продолжать поддерживать", — говорит Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.Только после запуска линии в Москве французский концерн начнет производство Arkana в других странах — это признание российских стандартов качества."Москва поддерживает высокотехнологичных производителей и будет поддерживать. Все рассказы о том, что промышленность уходит из Москвы — да, наверно уходит, но уходит та, которая создает больше проблем, чем нового производства. Renault — это другой пример, пример шага вперед, в будущее", — заявляет Сергей Собянин, мэр Москвы.В разработке новой модели французского купе-кроссовера принимали участие и российские специалисты. На автомобильных производствах, которые иностранные инвесторы открывают в России, один из важнейших показателей — это процент локализации. То есть какое количество деталей производится именно здесь. Так вот, понятие "отверточная сборка" фактически осталось в прошлом. К примеру, на этом заводе локализация достигает 70 процентов. Кузов, стекла, оптика, множество мелких деталей сделаны в России. Уже сейчас идут переговоры о начале производства на московском заводе новых электромобилей.