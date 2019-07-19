На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы, передает Интерфакс.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы, передает "Интерфакс".Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Глава государства заявил, что предложение будет реализовано.Беглов просил Путина ввести режим электронной визы с 1 октября. По его словам, это будет способствовать развитию туризма в регионе. За два месяца, прошедших с момента обращения, специалисты по распоряжению президента проработали вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для местных жителей.