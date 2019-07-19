Фигурантка планировала похитить денежные средства с банковской карты, которую обнаружила в чужой сумке.

В апреле текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратилась 22-летняя жительница Московской области, сообщившая о хищении у нее имущества.Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что сумка, принадлежащая потерпевшей, пропала из гардероба одного из учебных заведений районна.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемую, 19-летнюю жительницу Петушинского района. Девушка была задержана и в содеянном созналась.Злоумышленница пояснила, что, обнаружив оставленную без присмотра сумку, предположила, что в ней могут находиться денежные средства. Предприняв попытку совершить оплату обнаруженной в сумке банковской картой, злоумышленница поняла, что денег на счету нет, после чего выбросила имущество.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (попытка совершения кражи с банковского счета).Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.