Военные инженеры восстановили размытые участки дорог в Тулуне. Отремонтировали около 300 метров трассы Р-255 Сибирь, прилегающей к федеральной.

Военные инженеры восстановили размытые участки дорог в Тулуне. Отремонтировали около 300 метров трассы Р-255 "Сибирь", прилегающей к федеральной.В Иркутской области продолжают устранять последствия паводка. Там работают сотрудники ветеринарно-санитарной группы, передает телеканал "Россия 24". Организованы пункты временной передержки домашних животных. Продезинфицированы фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.Также военные проверили все скотомогильники — по результатам проб они признаны неопасными.