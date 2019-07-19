В Вильнюсе задержали бывшего генерального директора ООО Самаратранснефть-Терминал Романа Ружечко. Он был объявлен в международный розыск в качестве обвиняемого по делу о загрязнении нефтепровода Дружба.

В Вильнюсе задержали бывшего генерального директора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко. Он был объявлен в международный розыск в качестве обвиняемого по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба".Задержание Ружечко в среду, 17 июля, произвел Интерпол. О его поимке уже проинформированы правоохранительные органы Российской Федерации, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.Ранее сообщалось, что в поставляемой по "Дружбе" в Европу российской нефти было обнаружено загрязнение органическими хлоридами. Это привело к приостановке транзита на белорусские НПЗ, в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.В мае прокачка чистой нефти возобновилась, но в июне на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, вновь было зафиксировано загрязнение.Роман Ружечко — один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода. По версии следствия, бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" совместно с другими участниками организованного преступного сообщества многократно крали нефть.