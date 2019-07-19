В Забайкалье по обвинениям в организации незаконной вырубки леса задержан лесничий. По данным следствия, под его руководством местные жители спиливали деревья.

В Забайкалье по обвинениям в организации незаконной вырубки леса задержан лесничий. По данным следствия, под его руководством местные жители спиливали деревья. Как сообщают в МВД, на рабочем месте и дома у фигуранта дела провели обыски. Изъяты документы, электронные носители информации и прочие доказательства, передает телеканал "Россия 24".По данным следствия, используя служебное положение, лесничий оформлял фиктивные договоры купли-продажи леса. Известно также, что он является депутатом совета сельского поселения.