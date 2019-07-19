Ведущий шоу Дом-2 Влад Кадони раскритиковал внешний вид певицы. Анастасия Стоцкая, по его словам, сделала неудачный макияж.

Ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони раскритиковалвнешний вид певицы. Анастасия Стоцкая, по его словам, сделала неудачный макияж.Влад Кадони в пух и прах разнес образ,который артистка выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала ModaTopical. Телеведущий отметил, что Анастасия Стоцкая переборщила с мейкапом."Цвет теней слишком опасный – с нимлюбая станет похожа на больного кролика. Нужна четкая темная граница междускладкой века и глазом. Да и для губ подошел бы более нежный оттенок. С такимияркими волосами нельзя перегибать с мейком. Здесь же ту мач", – цитирует КадониИронично, но на той премии АнастасиюСтоцкая получила приз в номинации "Стильная мама". Видимо, с мнением ВладаКадони согласны не все.Напомним, замужем заресторатором по имени Сергей. Вместе супруги воспитывают восьмилетнего сына Александраи двухлетнюю дочь Веру. Артистка активно занимается собственной карьерой,однако в приоритете у нее семья."Для детей стараюсь быть не толькомамой, но и другом. Для меня важно проводить максимально много времени сСашенькой и Верочкой. Иначе упускаешь нечто важное, когда не видишь их день,два, неделю. Именно поэтому я пытаюсь в вопросах, связанных с детьми, делатьвсе сама: укладывать их спать, купать, водить в школу. Думаю, что эти моментыостаются навсегда в памяти и в душе у мамы и ребенка", – говорила в одном из интервью.