Ведущий шоу Дом-2 Влад Кадони раскритиковал
внешний вид певицы. Анастасия Стоцкая, по его словам, сделала неудачный макияж.
Ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони раскритиковал
внешний вид певицы. Анастасия Стоцкая, по его словам, сделала неудачный макияж.
Влад Кадони в пух и прах разнес образ,
который артистка выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала Moda
Topical. Телеведущий отметил, что Анастасия Стоцкая переборщила с мейкапом.
"Цвет теней слишком опасный – с ним
любая станет похожа на больного кролика. Нужна четкая темная граница между
складкой века и глазом. Да и для губ подошел бы более нежный оттенок. С такими
яркими волосами нельзя перегибать с мейком. Здесь же ту мач", – цитирует Кадони
.
Иронично, но на той премии Анастасию
Стоцкая получила приз в номинации "Стильная мама". Видимо, с мнением Влада
Кадони согласны не все.
Напомним, замужем за
ресторатором по имени Сергей. Вместе супруги воспитывают восьмилетнего сына Александра
и двухлетнюю дочь Веру. Артистка активно занимается собственной карьерой,
однако в приоритете у нее семья.
"Для детей стараюсь быть не только
мамой, но и другом. Для меня важно проводить максимально много времени с
Сашенькой и Верочкой. Иначе упускаешь нечто важное, когда не видишь их день,
два, неделю. Именно поэтому я пытаюсь в вопросах, связанных с детьми, делать
все сама: укладывать их спать, купать, водить в школу. Думаю, что эти моменты
остаются навсегда в памяти и в душе у мамы и ребенка", – говорила в одном из интервью.