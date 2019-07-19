Великий Устюг начинает праздновать День города, сообщает ГТРК Вологда. Уже сегодня в старинном городе, отмечающем 872-й день рождения, будет организовано много массовых мероприятий, развернется уличная торговля, пройдет товарищеский матч по мини-футболу.

Великий Устюг начинает праздновать День города, сообщает ГТРК "Вологда". Уже сегодня в старинном городе, отмечающем 872-й день рождения, будет организовано много массовых мероприятий, развернется уличная торговля, пройдет товарищеский матч по мини-футболу.Центральным днем празднования станет завтрашняя суббота. Откроется Прокопьевская ярмарка. Утром через город пройдет крестный ход участников VIII Всероссийского фестиваля казачьей песни. Гостей праздника ждут цирковые и театральные представления, концерты. Кроме того, в рамках Дня города байкеры проведут свой фестиваль — "Сухонское поле". Его участники посоревнуются в мастерстве управления мотоциклом, а также состоятся соревнования по армрестлингу.Завершится праздник большим концертом музыкальных коллективов из Ярославля и Вологды.