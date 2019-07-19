В Судьбе человека Вика Цыганова рассказывает о памятнике Игорю Талькову, дружбе с Михаилом Кругом, выступлениях в горячих точках, патриотических песнях, которые дают ей силы, и, конечно, о судьбоносном партнерстве с Вадимом Цыгановым, с которым они больше, чем супруги.

Как певица она начинала с "разогрева" у Ласкового мая", менеджером которой был тогда Вадим Цыганов. Уже вскоре он стал для нее не только мужем, но по-настоящему родным человеком – и другом, и "большим ребенком", и продюсером, и автором песен.Вместе они уже 30 лет, а начиналось все с песни "Андреевский флаг", которую Вадим написал для Вики Цыгановой на следующий день после знакомства.Именно ее Вика – дочь офицера — называет "самым большим знаком" в своей жизни.А когда Вика и Вадим Цыгановы записали первую кассету, то уже через три дня она продавалась по всему Советскому Союзу.Тогда, вспоминает певица, они много гастролировали. Толпы поклонников, деньги "мешками". Но, признается певица, деньги в команде их единомышленников – не главное.Силу, по ее признанию, всегда давали ей патриотичные песни. Много раз Вика Цыганова выступала в горячих точках."Из этого шоу-бизнеса я рванула на фронт", – говорит певица и добавляет: "Мы так спасались. Нужно быть со своим народом".Вадим, который всюду сопровождал супругу, добавляет, что был тогда "безбашенным" и сейчас ей этого бы не позволил.Однако песни, как говорит Вика, рождаются только после серьезных потрясений. В ее жизни были и клиническая смерть, и автоавария, после которой стало понятно, что она не сможет иметь детей, и потеря друга Михаила Круга, с которым они исполнили хит "Приходите в мой дом", и не сложившееся творческое партнерство с Игорем Тальковым.Вика вспоминает, что всегда хотела поработать с ним. И они уже обо всем договорились. "Я так радовалась, что мы что-то такое серьезное можем сделать для России", – вспоминает певица.Но буквально на следующий день после их разговора Талькова убили.В тот момент Цыганова записывала в студии песню "Золотые погоны", а позже узнала, что у него была похожая песня.Сейчас Вадим Цыганов делает памятник Игорю Талькову.Какую песню из репертуара Вики Цыгановой хотела забрать Алла Пугачева? Почему не сразу сложилась дружба с Михаилом Кругом, и как переживали Цыгановы его смерть?Какова формула счастливой семейной жизни от Вики Цыгановой, и кто их единомышленники в творческой и духовной жизни?Что стало причиной клинической смерти певицы, и какую роль в ее жизни играет вера в бога?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" певица Вика Цыганова.