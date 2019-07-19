В городе пройдет очередной арт-субботник

В городе пройдет очередной арт-субботникВладимирцев приглашают принять участие в субботнике по благоустройству заброшенного парка у ДТЮ. Организатор мероприятия - «Зеленый Владимир». Желающим предлагают убрать мусор, высадить кустарники и поставить лавочки. Начало в 12:00 21 июля.Напомним, жители подняли вопрос о благоустройстве заброшенного парка на субботнике 20 апреля. Владимир Сипягин предложил сити-менеджеру Владимира Андрею Шохину включить парк в госпрограмму «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».Но пока решается этот вопрос, было решено навести в парке хотя бы элементарный порядок — убрать весь мусор, поставить лавочки, мусорные контейнеры и засыпать дорожки щебнем.Кроме того, это будет не просто субботник. Для владимирцев придумали развлекательную программу. Свое шоу покажут дрессированные собачки.На все вопросы об Арт-субботнике вам ответит модератор группы «Зеленый Владимир» Полина Артюх: 8-906-611-19-66.