А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярности
А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярности
Микрофинансовые организации во Владимирской области в 1-ом квартале 2019 года выдали бизнесменам в 1,5 раза больше займов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём выданных предпринимателям денег составил почти 57 миллионов рублей.
В прошлом году доля выданных бизнесу микрозаймов заметно отставала от выданных гражданам денег «до зарплаты», а в этом году она практически сравнялась с объёмом кредитов физическим лицам.
Подобное изменение в Центробанке связывают с введением с 1 июля 2019 года ограничения долговой нагрузки. Долг по микрозайму теперь не может расти больше, чем на 1% в день, а общий долг по процентам − более, чем в 2 раза превышать выданную сумму кредита.
А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярности. С начала года услугами «быстрых кредитов» воспользовались 5389 человек, это на 19% меньше, чем в первые месяцы прошлого года. 55 человек успели взять за первый квартал 2019 года кредит несколько раз.
Средняя сумма выданных денег уменьшилась до 9 тысяч рублей. Общий объём кредитов в начале 2019 года в нашем регионе составил 252,8 миллиона рублей.