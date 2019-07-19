А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярности

А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярностиМикрофинансовые организации во Владимирской области в 1-ом квартале 2019 года выдали бизнесменам в 1,5 раза больше займов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём выданных предпринимателям денег составил почти 57 миллионов рублей.В прошлом году доля выданных бизнесу микрозаймов заметно отставала от выданных гражданам денег «до зарплаты», а в этом году она практически сравнялась с объёмом кредитов физическим лицам.Подобное изменение в Центробанке связывают с введением с 1 июля 2019 года ограничения долговой нагрузки. Долг по микрозайму теперь не может расти больше, чем на 1% в день, а общий долг по процентам − более, чем в 2 раза превышать выданную сумму кредита.А вот деньги «до зарплаты» немного потеряли в популярности. С начала года услугами «быстрых кредитов» воспользовались 5389 человек, это на 19% меньше, чем в первые месяцы прошлого года. 55 человек успели взять за первый квартал 2019 года кредит несколько раз.Средняя сумма выданных денег уменьшилась до 9 тысяч рублей. Общий объём кредитов в начале 2019 года в нашем регионе составил 252,8 миллиона рублей.