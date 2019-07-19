В Екатеринбурге ветеран может лишиться квартиры, которая была ему подарена по указу президента РФ Владимира Путина.

Свердловский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции, отказавшего пенсионеру, который просил вернуть квартиру, переписанную на внучку, передает РИА Новости.В 2013 году фронтовик Ханиф Ситдиков получил квартиру на условиях соцнайма – сделано это было по указу президента. Мужчина и его родственники решили квартиру приватизировать, и дедушка уступил приватизацию своей внучке, которая и оформила недвижимость в собственность, а деда – прописала.Через несколько лет между ветераном и бывшим зятем (отцом внучки) вспыхнул конфликт. Зять предложил "президентскую" квартиру продать, но Ситдиков, живший к тому времени в другой квартире, выписываться отказался. Зять хотел продать квартиру, чтобы купить себе машину, и пенсионер посоветовал ему самостоятельно заработать на покупку деньги. В ответ тот начал избивать пожилого мужчину ногами.Ветеран попал в больницу, потом подал на родственника заявление в суд. Разбирательства велись почти год, и 12 июля 2019-го суд признал зятя виновным и назначил ему 440 часов исправительных работ.Отношения с родственниками были испорчены, и фронтовик обратился в суд, чтобы внучку лишили права собственности на жилье, а квартиру вернули обратно в социальный найм. Но суд счел, что ветеран уступил жилье внучке по доброй воле, без давления, и отказал в просьбе, но оставил за ним право на проживание в квартире, подаренной президентом, пишет "Екатеринбург онлайн".