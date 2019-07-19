Шум холодильников мешал спасть одному из владимирцев

Шум холодильников мешал спасть одному из владимирцевЖитель Владимира пожаловался на ухудшение условий проживания и отдыха из-за магазина, что открылся рядом. Роспотребнадзор провел проверку торговой точки «Пивоман» на улице Полины Осипенко. Специалисты ведомства нашли несколько нарушений.Так, например, предприниматель неправильно разместил холодильники и оборудовал аппаратно-машинное отделение с шумящим технологическим оборудованием для охлаждения пива прямо под спальней жилой квартиры.Из-за этого уровень шума в квартире владимирца превышает предельно допустимый уровень, что оказывает влияние на его психоэмоциональное состояние.Суд постановил привлечь бизнесмена к административной ответственности. Магазин закрыли на 30 суток.