В минских соглашениях нет запрета на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

В минских соглашениях нет запрета на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.Ранее американский спецпредставитель по Украине написал в Twitter, что упрощенная выдача российских паспортов жителям Донбасса "идет вразрез с духом минских договоренностей".В минских соглашения "нет никаких запретов в части российских паспортов", при этом есть "вполне конкретные предложения", которые Киев "откровенно саботирует", подчеркнул Слуцкий, добавив, что именно на это Волкеру и следует обратить внимание.Также он напомнил о принятом на Украине законе о языке, "который еще больше отбросил Донецк и Луганск от Киева".Что касается предоставления гражданства – это суверенное право России, соответствующее международным нормам.