Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию. Звезде шоу Дом-2 нарастили нос.

Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию.Звезде шоу "Дом-2" "нарастили" нос.Бывшая жительница телестройки уже меняла форму носа. Первый разэкс-участница шоу "Дом-2" легла под нож незадолго до замужества – два годаназад. Тогда Лисова осталась недовольна работой врачей."Плохое дыхание, кривой нос, спинка слишком опущена, приулыбке – кончик носа круглый и так далее. Потом я забеременела, кормила,заложенность была еще сильнее. Это был настоящий кошмар!" – жаловалась звезда телестройки.Наученная горьким опытом Лисова на этот раз внимательнеевыбирала доктора. "Многие не хотели браться за меня, так как у меня сложнаяоперация, надо брать реберный хрящ, "наращивать" нос, а это очень непросто", – говоритбывшая звезда шоу "Дом-2".Хорошего специалиста Анастасия Лисова нашла в Стамбуле, медикаей посоветовала бывшая жительница телестройки МаринаМексика, которая в этом вопросе, скажем так, собаку съела – пережила уже четыреринопластики.Сейчас Лисова в Стамбуле, уже восстанавливается послеоперативного вмешательства. Звезду поддерживает муж Михаил. "Никаких синяков под глазами, а ведь тогда они несходили очень долго. Довольна результатом, дальше будет еще лучше", – сказалаАнастасия в личном Instagram. Также она показала место на теле, откуда хирурги взяли хрящ для формирования нового носа.Напомним, звезда несколько лет назад убралакомки Биша, а также увеличила грудь. К сожалению, и эти старания хирурговоказались напрасными, бюст экс-участницы телестройки после беременности икормления грудью потерял привлекательность, поэтому Анастасия Лисова думаетвновь отправится на пластику.