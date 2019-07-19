Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию.
Звезде шоу Дом-2 нарастили нос.
Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию.
Звезде шоу "Дом-2" "нарастили" нос.
Бывшая жительница телестройки уже меняла форму носа. Первый раз
экс-участница шоу "Дом-2" легла под нож незадолго до замужества – два года
назад. Тогда Лисова осталась недовольна работой врачей.
"Плохое дыхание, кривой нос, спинка слишком опущена, при
улыбке – кончик носа круглый и так далее. Потом я забеременела, кормила,
заложенность была еще сильнее. Это был настоящий кошмар!" – жаловалась звезда телестройки.
Наученная горьким опытом Лисова на этот раз внимательнее
выбирала доктора. "Многие не хотели браться за меня, так как у меня сложная
операция, надо брать реберный хрящ, "наращивать" нос, а это очень непросто", – говорит
бывшая звезда шоу "Дом-2".
Хорошего специалиста Анастасия Лисова нашла в Стамбуле, медика
ей посоветовала бывшая жительница телестройки Марина
Мексика, которая в этом вопросе, скажем так, собаку съела – пережила уже четыре
ринопластики.
Сейчас Лисова в Стамбуле, уже восстанавливается после
оперативного вмешательства. Звезду поддерживает муж Михаил. "Никаких синяков под глазами, а ведь тогда они не
сходили очень долго. Довольна результатом, дальше будет еще лучше", – сказала
Анастасия в личном Instagram. Также она показала место на теле, откуда хирурги взяли хрящ для формирования нового носа.
Напомним, звезда несколько лет назад убрала
комки Биша, а также увеличила грудь. К сожалению, и эти старания хирургов
оказались напрасными, бюст экс-участницы телестройки после беременности и
кормления грудью потерял привлекательность, поэтому Анастасия Лисова думает
вновь отправится на пластику.