Марат Башаров оказался в компании сразу трех девушек. Актер сам выложил фотографию, на которой он позирует в обнимку с красотками, в Instagram.

Марат Башаров оказался в компании сразу трех девушек. Актерсам выложил фотографию, на которой он позирует в обнимку с красотками, в Instagram.Известный актер Марат Башаров несколько месяцев назад официальноразвелся со своей женой Елизаветой Шевырковой. Так что поводов упрекать его зато, что он проводит время в компании "трех граций", вроде бы, нет -человек он свободный.Фотография, которую выложил в Instagram Марат Башаров,сделана, судя по всему, на одной из вечеринок. Актер решил не подписывать пост– так что подписчикам остается только догадываться, кто попал на снимок.Тем не менее, поклонники – преимущественно мужская частьаудитории – отдали должное вкусу актера. "Вот это по нашему!!!","Хороший курятник!", "Красавчик Марат", – прокомментировалипользователи пост.Но нашлись и те, кто посоветовал девушкам держаться отподальше. Ведь актер известен своим буйным нравом: Шевырковаразвелась с ним именно из-за рукоприкладства. Первая жена, Екатерина Архарова,тоже ушла от артиста, который ее регулярно избивал. "Сейчас с похмельятроим глаз подобьет", "Пристроился. Урод", – негодуют некоторыеподписчики (орфография и пунктуация оригинала сохранена – Прим. ред).После своего скандального развода , видно, ужесоскучился по женской ласке. Недавно актер решил вспомнить свою давнюю любовь.В программе "Судьба человека" показали видеозапись, на которой МаратБашаров признается в чувствах актрисе Елене Пановой, с которой они много летназад вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман", напоминает Teleprogramma.pro.