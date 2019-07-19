Марат Башаров оказался в компании сразу трех девушек. Актер
сам выложил фотографию, на которой он позирует в обнимку с красотками, в Instagram.
Марат Башаров оказался в компании сразу трех девушек. Актер
сам выложил фотографию, на которой он позирует в обнимку с красотками, в Instagram.
Известный актер Марат Башаров несколько месяцев назад официально
развелся со своей женой Елизаветой Шевырковой. Так что поводов упрекать его за
то, что он проводит время в компании "трех граций", вроде бы, нет -
человек он свободный.
Фотография, которую выложил в Instagram Марат Башаров,
сделана, судя по всему, на одной из вечеринок. Актер решил не подписывать пост
– так что подписчикам остается только догадываться, кто попал на снимок.
Тем не менее, поклонники – преимущественно мужская часть
аудитории – отдали должное вкусу актера. "Вот это по нашему!!!",
"Хороший курятник!", "Красавчик Марат", – прокомментировали
пользователи пост.
Но нашлись и те, кто посоветовал девушкам держаться от
подальше. Ведь актер известен своим буйным нравом: Шевыркова
развелась с ним именно из-за рукоприкладства. Первая жена, Екатерина Архарова,
тоже ушла от артиста, который ее регулярно избивал. "Сейчас с похмелья
троим глаз подобьет", "Пристроился. Урод", – негодуют некоторые
подписчики (орфография и пунктуация оригинала сохранена – Прим. ред).
После своего скандального развода , видно, уже
соскучился по женской ласке. Недавно актер решил вспомнить свою давнюю любовь.
В программе "Судьба человека" показали видеозапись, на которой Марат
Башаров признается в чувствах актрисе Елене Пановой, с которой они много лет
назад вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман", напоминает Teleprogramma.pro.