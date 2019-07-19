Южноуральцы добились пересчета платы за мусор. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал. За зимние месяцы этого года в УФАС поступило множество жалоб от жителей Челябинской области.

Южноуральцы добились пересчета платы за мусор. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".За зимние месяцы этого года в УФАС поступило множество жалоб от жителей Челябинской области. Люди требовали провести проверку того, каким образом происходит начисление платы за вывоз мусора. В ведомство обращались жители южноуральской столицы, а также Троицка, Копейска, Увельского района. Как выяснилось, региональный мусорный оператор неправильно подсчитывал количество проживающих и зарегистрированных жильцов.В итоге после выдачи предписаний об устранении нарушений оператор был вынужден изменить расчеты. Такая же ситуация коснулась Карабашского кластера.О сложностях со сбором мусора рассказывают также обитатели коттеджных поселков, расположенных под Челябинском. Жителей не устраивает, что теперь отходы нужно самостоятельно приносить на контейнерную площадку. Раньше его забирали непосредственно у дома.