У конкурса появился свой сайт

У конкурса появился свой сайтВ этом году в конкурсе «Самая красивая деревня» будет бороться рекордное количество участников. Заявки на конкурс подали 95 населенных пунктов. Кроме того, у конкурса появился свой сайт, правда, список участников там еще не опубликовали.В прошлом году в конкурсе участвовали 76 населенных пунктов: 67 из них - это деревни и села с численностью населения до 1 тысячи человек, остальные 9 - с численностью от 1 тысячи до 3,5 тысяч жителей.Победителей объявят до 25 сентября. Призовой фонд конкурса: гран-при – 150 тысяч рублей, и выплаты от 30 до 80 тысяч рублей, в зависимости от присвоенного места.