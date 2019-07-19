Резервный самолет авиакомпании Северный ветер (NordWind) вылетел в Ереван. Рейс был задержан из-за ЧП. Во время взлета поступил сигнал о задымлении на борту. Командиру воздушного судна пришлось экстренно эвакуировать пассажиров.

Резервный самолет авиакомпании "Северный ветер" (NordWind) вылетел в Ереван. Рейс был задержан из-за ЧП. Во время взлета поступил сигнал о задымлении на борту. Командиру воздушного судна пришлось экстренно эвакуировать пассажиров.Резервный борт авиакомпании " Северный ветер" (NordWind) в 5 часов 19 минут отправился из аэропорта Шереметьево в столицу Армении. Лайнер не смог улететь в Ереван из-за сигнала о задымлении на борту. Инцидент произошел в час ночи, когда самолет выруливал на взлет. Командир рейса сообщил о задымлении в салоне и увел машину со взлетно-посадочной полосы. Все 173 пассажира были эвакуирована по надувным трапам. К самолету сразу же примчались пожарные машины."Прибыли в 01:40 и в 01:55 уехали, так как наша помощь там не понадобилась, не было возгорания. 8 человек получили травмы, двоих увезли в больницу", — сообщил представитель МЧС Федор Польшин."При разбеге в салоне появился запах. Экипаж принял решение о прекращении взлета. Пассажиры были эвакуированы, всего пассажиров 173", — рассказал Дмитрий Дмитриев, директор департамента по организации наземного обслуживания авиакомпании "Северный ветер".По сообщению очевидцев, дым быстро распространялся по салону. Пассажиры в панике брали вещи и выбегали из самолета. Этот мужчина — один из тех, кто находился в салоне. Спасая внучку, мужчина неудачно спрыгнул с крыла и сломал ногу.- Пожар, дым в самолете! Народ кричит! Еле-еле внучку выкинул! Никому нет дела! Никто не приходит!Всех пассажиров разместили в здании аэропорта, им было предоставлено питание и прохладительные напитки. Багаж был выгружен из воздушного судна и перенесен на резервный борт, который и вылетел по назначению через 4 часа после отложенного взлета.По прилету в Ереван пассажиры рейса собираются писать жалобы на авиакомпанию. Аэропорт вернулся к нормальному режиму работы. Сейчас специальная комиссия, сформированная Росавиацией, устанавливает причины происшествия.