В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников службы безопасности России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.Как отмечается в совместном заявлении, санкции следует ввести в отношении 24 высокопоставленных сотрудников Службы безопасности РФ, а также их близких соратников, пока Россия не освободит три украинских корабля и 24 моряка, которые были "незаконно захвачены" в Азовском море в районе Керченского пролива.Конгрессмены назвали сам инцидент неспровоцированным опасным нападением на корабли Украины, а задержание украинских моряков – незаконным, передает РИА Новости. В связи с этим республиканцы и демократы требуют немедленного освобождения кораблей и моряков.В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили границу РФ и в течение нескольких часов, не реагируя на законные требования российских властей, совершали опасные маневры.Пограничникам пришлось задержать нарушителей. На борту кораблей находились 24 военных, среди них – двое сотрудников СБУ. Суд арестовал моряков и обвинил их в нарушении границы.Президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия киевских властей, назвав их провокацией накануне выборов президента Украины.После инцидента Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских пограничников. Теперь конгрессмены планируют закрепить это на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят палатой представителей, сенатом США, а затем должен получить одобрение президента страны.