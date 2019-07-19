Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Экс-президент Украины собирался, по его словам, ввести санкции против России – однако в итоге оказался в роли зрителя на галерке.

Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента.Экс-президент Украины собирался, по его словам, "ввести санкции противРоссии" – однако в итоге оказался в роли зрителя на галерке.Петр Порошенко перед началом заседания Европарламента былгрозен и даже набросился на российских журналистов. Экс-президент заявил: онприбыл на заседание Европарламента, чтобы "ввести новые санкции противРоссии". И указал журналистам, чтоим должно быть стыдно за происходящее на Украине. Удивив прессу таким оборотом,политик гордо удалился.Вводить санкции Петру Порошенко пришлось с балкона длязрителей – в зал заседаний его просто не пустили. Фотографии задумчивогополитика опубликовали украинские издания. Да и сам Порошенко опубликовалфотографию в своем аккаунте в Twitter.Заседание Европарламента проходило 17 июля. При этом заранеебыло известно, что имени в списке приглашенных нет. Зато европейскиепарламентарии были готовы выслушать его давнего оппонента – ВиктораМедведчука.Более того, в этотдень должен был явиться на допрос – его ждали следователиГосударственного бюро расследований (ГБР) Украины. Против бывшего президента и некоторыхдругих высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел. Команду Порошенко обвиняютв легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, как выяснилось,экс-президент вмешивался в деятельность судей.