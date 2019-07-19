Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента.
Экс-президент Украины собирался, по его словам, ввести санкции против
России – однако в итоге оказался в роли зрителя на галерке.
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента.
Экс-президент Украины собирался, по его словам, "ввести санкции против
России" – однако в итоге оказался в роли зрителя на галерке.
Петр Порошенко перед началом заседания Европарламента был
грозен и даже набросился на российских журналистов. Экс-президент заявил: он
прибыл на заседание Европарламента, чтобы "ввести новые санкции против
России". И указал журналистам, что
им должно быть стыдно за происходящее на Украине. Удивив прессу таким оборотом,
политик гордо удалился.
Вводить санкции Петру Порошенко пришлось с балкона для
зрителей – в зал заседаний его просто не пустили. Фотографии задумчивого
политика опубликовали украинские издания. Да и сам Порошенко опубликовал
фотографию в своем аккаунте в Twitter.
Заседание Европарламента проходило 17 июля. При этом заранее
было известно, что имени в списке приглашенных нет. Зато европейские
парламентарии были готовы выслушать его давнего оппонента – Виктора
Медведчука.
Более того, в этот
день должен был явиться на допрос – его ждали следователи
Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Против бывшего президента и некоторых
других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел. Команду Порошенко обвиняют
в легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, как выяснилось,
экс-президент вмешивался в деятельность судей.