Украина не собирается ни на кого обменивать военных моряков, арестованных Россией. Их должны вернуть и так, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Что касается журналиста Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве, то его можно обменять, например, на Олега Сенцова.

Украина не собирается ни на кого обменивать военных моряков, арестованных Россией. Их должны вернуть и так, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.Что касается журналиста Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве, то его можно обменять, например, на Олега Сенцова, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Зеленского. Но режиссер не разменная монета, говорит украинский президент, в конечном счете необходимо вернуть на родину всех, кто находится в России.Напомним, ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсуждал с Зеленским обмен в формате "всех на всех". Однако Вышинского надо освободить в первую очередь, заявил пресс-секретарь российского лидера. Это стало бы отличным первым шагом в процессе нормализации отношений РФ и Украины.Журналиста Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года. Киев обвиняет его в государственной измене.Режиссер Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в подготовке теракта и приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы.И, наконец, моряки ВМСУ были арестованы осенью 2018 года. Это экипажи бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые пытались незаконно пересечь российскую границу в районе Керченского пролива.