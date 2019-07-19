Жилой комплекс The one предлагает качественное жилье. Какими особенностями он обладает.

Жилой комплекс The one находится на Петровском острове. Он считается домом премиум-класса. Если вы всегда хотели приобрести квартиру неподалеку от города, но в то же время в спокойном районе, то это отличный выбор. Перед покупкой квартиры решите, что будет для вас важно, а на что вы сможете закрыть глаза.

Сильные стороны ЖК

Архитектура дома полностью подчиняется классике, а максимальная высота постройки будет достигать восьми этажей. Дом стоит квадратом, а в его центре будут уютные дворики и сады. Застройщик ценит экологичность, поэтому за безопасность для себя и окружающей среды можно совершенно не переживать. Цветовая палитра будет начинаться от терракотового, а заканчиваться коричневым. Это изысканные цвета земли. На последних этажах будут террасы с прекрасными видами.

Расположение и планировка

Дом расположен в тихом месте, которое подходит для спокойного отдыха. Жители комплекса могут насладиться солнцем на террасе или расслабиться в беседках, построенных специально для них. Для более детальной информации можно перейти по ссылке https://theone-spb.ru и записаться на экскурсию.

Из окон будет видна набережная Малой Невы. Как уже упоминалось выше, дом размещен способом каре, поэтому в середине будет обустроен дворик с детскими площадками для деток разных возрастов. Если вы любите заняться спортом, то наличие спортивных площадок вас не может не обрадовать. Во время прогулки или занятия спортом вы сможете любоваться ландшафтом, который специально организован для внутреннего двора.

Если вы знаменитость, то можете быть уверенными, что в комплексе The one у вас будет стопроцентная приватность. Территория жилого комплекса полностью закрыта от посторонних, поэтому вы без проблем можете отпустить детей самих гулять во двор и не переживать за их безопасность. Вашей семье ничего не будет угрожать в стенах этого дома. Система доступа имеет три уровня. Попасть на территорию вы сможете только с помощью чип-ключа или через систему видеосвязи, которая была придумана специально для гостей. Круглосуточный пост охраны будет всегда на страже вашего спокойствия.

Перед покупкой обязательно узнавайте, кто застройщик и можно ли ему доверять. Данный комплекс построен проверенными людьми, которые работают в сфере строительства долгие годы, завоевали свою репутацию не рекламой, а надежными постройками.

Застройщик — строительная компания Setl City.