Почти 100 граммов героина и метадона фигурант спрятал в карманах куртки, в сумке и автомобильной щетке.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Муромский» в ходе проведения оперативных мероприятий в апреле текущего года на въезде в город Муром.В ходе досмотра в кармане куртки фигуранта и в сумке были обнаружены свертки с героином и метадоном. Запрещенные вещества оперативники изъяли из рукоятки автомобильной щетки.В ходе следствия установлено, что наркотические средства обвиняемый приобрел через тайники-закладки, организованные на территории соседних регионов и планировал использовать для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденными обвинительными заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст.228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.