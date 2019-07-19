Почти 100 граммов наркотиков обвиняемый купил через тайники-закладки

Почти 100 граммов наркотиков обвиняемый купил через тайники-закладкиЖителя Мурома обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчину задержали в апреле текущего года. В кармане его куртки и в сумке обнаружили свертки с героином и метадоном. Запрещенные вещества оперативники изъяли из рукоятки автомобильной щетки.Выяснилось, что наркотики обвиняемый купил через тайники-закладки, забрал в соседнем регионе и планировал использовать для личного потребления.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы.