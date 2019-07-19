Она надеялась, что в сумке будут деньги

Она надеялась, что в сумке будут деньгиВ апреле этого года в полицию в Александровском районе обратилась 22-летняя жительница Московской области. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что сумка, принадлежащая девушке, пропала из гардероба одного из учебных заведений.Под подозрения попала 19-летняя жительница Петушинского района. Девушку задержали, она во всем созналась.Злоумышленница рассказала, что, обнаружив оставленную без присмотра сумку, предположила, что в ней могут находиться деньги. Попытавшись совершить оплату обнаруженной в сумке банковской картой, девушка поняла, что средств на счету нет, после чего выбросила сумку.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.