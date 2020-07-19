Летальных исходов за 24 часа не было.

17 новых диагнозов "коронавирусная инфекция" подтвердились за сутки в Костромской области.Об этом сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе достигло 1963. Однако уже 1322 человека из них преододели болезнь. Десять человек выздоровели выписаны за последние сутки.Ни один летальный исход от коронавируса на 19 июля зарегистрирован не был. Всего же с начала пандемии в Костромской области от COVID-19 скончались 24 пациента.