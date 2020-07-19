19.07.2020

2020-07-19 12:05:05

Муза Пушкина Анна Керн останавливалась в доме в центре Владимира

"Я помню чудное мгновенье". Эти прекрасные строчки 19 июля 1825 года Александр Пушкин подарил Анне Керн. А знаете ли вы, что, хоть и однажды, но светская львица пушкинской эпохи побывала во Владимире?

«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное ведение, как гений чистый красоты». Известные на весь мир строки Александр Пушкин посветил Анне Керн. Еще будучи ребенком муза поэта бывала во Владимире, жила у своих родственников в первом доме на улице Большой Московской.

Это дом с трехоконным мезонином и двускатной кровлей построил владимирский вице-губернатор Андриан Дюнант в 1816 году. Правда, слыл он человеком скандальным, играл в карты, любил интриги и трактирные приключения. Начальник Дюнанта - князь Иван Долгоруков писал о нем: "Человек впрочем без дарований, без ума и без общежития...". Но, заметим, с хорошим вкусом. Особняк тому свидетельство. Главный южный фасад вытянут вдоль улицы. Юго-Западный угол дома плавно закруглён, окна прямоугольные, украшены наличниками с сандриками. Над входом с западного торца - красивое крылечко с треугольным каменным козырьком. Вице-губернатору Дюнанту принадлежал и дом номер №3, оба здания построены в стиле классицизма.

Примечательный элемент - ворота между домами. Они представляют собой мощные пилоны из кирпича с кованными створками. Лицевые стороны пилонов украшены арочными нишами - экседрами.

После Дюнанта особняк с мезонином стал принадлежать дворянину Павлу Безобразову, его супруга была кузиной Анны Керн, именно к ним она приезжала погостить. В гостях у Безобразовых бывал и Александр Герцен, живший в ссылке во Владимире. В восьмидесятые годы 19 века хозяином дома стал Николай Крузенштерн, сын знаменитого адмирала, возглавившего экспедицию вокруг света.

Дом на Большой, так часто называли улицу до революции, в советское время стал центром культурной жизни. В нем собирались знаменитости - писатели, художники, актеры, поэты, архитекторы. Они проводили встречи с жителями города. Сейчас здание занимает антимонопольная служба.

Екатерина Таманова, Вячеслав Микульшин

«Вести-Владимир»