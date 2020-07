19.07.2020

2020-07-19 10:15:04

На сцене владимирского Театра кукол выступил Элвис Пресли

19 июля 1954 года выпущен первый сингл Элвиса Пресли "That's All Right" - «Всё хорошо». На тот момент никому неизвестный юноша, которому не было и 20, работавший обычным водителем, записал эту песню в подарок маме. Сегодня и сам исполнитель, и песня - культовые. А мы вспоминаем и отдаем дань уважения этому талантливому человеку.

На сцене король рок-н-рола, его величество Элвис Пресли, точнее его образ, воплощенный актерами Владимирского областного театра кукол. Чтобы повторить его мимику, жесты и манеру исполнения песен под гитару, кукловодам пришлось изучить десятки архивных материалов. После смерти певца осталось более 30 полнометражных фильмов с его участием, а также клипы и записи концертов. Благодаря этому образ получился живой и узнаваемый.

Марина Вахтанина, актриса-кукловод Владимирского областного театра кукол: «Мы немножко пытались утрировать движения Элвиса, у него есть известное, когда он мотает головой. И самое сложное для меня, так как у нас руки - это другая актриса, а ноги и голова — мои, это нужно было синхронизировать».

Юлия Ларичкина, актриса-кукловод Владимирского областного театра кукол: «Классика рок-н-рола, поэтому мы хотели показать детям, что это был такой артист, чтобы ребенок потом услышав эту песню, обязательно спросил: «Мама, а откуда я это знаю?»

Творчество короля рок-н-рола пользуется спросом уже 60 лет. В мире продано более миллиарда экземпляров его альбомов. В 1986 году Элвис Пресли стал одним из первых исполнителей, кто был включен в «Зал славы рок-н-ролла». Владелец магазина для меломанов Владимир Журавлев, уверен, музыка Элвиса с каждым годом становится все популярнее. В личной коллекции Владимира десятки альбомов и сборников исполнителя.

Владимир Журавлев, владелец магазина для меломанов: «Когда-то давным давно у меня был магнитофон «Маяк-201». Первый мой бабинный магнитофон. Включив ленту, я даже не знал, что это был король рок-н-рола Элвис Пресли, потом я узнал о нем больше».

Элвис Пресли был первым, кто соединил стили кантри и блюз, так на свет появился рокабилли. Новый стиль музыки зародился в середине 50-х и сразу же полюбился миллионам. Композиции "That's All Right", «Heartbreak Hotel" и "Hound Dog" до сих пор являются самыми узнаваемыми. А помнят ли Элвиса Владимирцы?

Игорь Квятковский, поклонник творчества Элвиса Пресли: «Песни отличные, от бога просто. Писал и пел, его эта прическа просто завораживающая, костюмы с колошами. Сейчас вот Вы знаете есть много людей таких подражателей до сих пор, ну отличный человек был».

Людмила Смирнова, жительница г. Владимира: «Не просто там бездушно пел песни, а все это у него органично так красиво получалось, поэтому такую популярность и приобрел, ведь популярными становятся талантливые люди».

Сегодня поместье Грейсленд, где музыкант жил, работал и умер - музей его памяти. Это место в Мемфисе свободно для посещения и каждый год притягивает сотни тысяч поклонников со всего мира. Многие из них уверены, что Элвис жив до сих пор. Он просто устал от популярности и живет где-то очень далеко. Конечно, эти истории выдуманные, но то, что его творчество и сейчас популярно, сомневаться не приходится. Ведь король рок-н-рола будет жить, пока о нем помнят

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»