В текущем году при содействии дружинников пресечена почти тысяча правонарушений.

Общественный порядок на территории Владимирской области сотрудникам полиции помогают охранять представители народных дружин. Сегодня в областном центре и в районах функционируют 60 общественных объединений правоохранительной направленности. Общая численность дружинников превышает 1150 человек.Народные дружинники принимают участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и Единых дней профилактики, проводят совместные с полицейскими рейды, поддерживают членов общественных советов и сотрудников полиции во время различных акций.В текущем году при содействии народных дружинников в разных районах области были пресечены свыше 900 административных правонарушений в сфере дорожного движения и посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Также дружинники оказали помощь в раскрытии 14 преступлений, в том числе, помогли найти подозреваемого в совершении краж на территории Александровского района, привлечь к уголовной ответственности водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, установить подозреваемых в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью в Муромском районе.Сотрудники полиции напоминают, что каждый желающий может внести свой вклад в обеспечение безопасности на улицах родного города или района. Только совместными усилиями мы сможем создать благоприятные условия для жителей региона – наших друзей, родных и близких, обезопасить их от преступных посягательств.Подробную информацию о работе добровольных народных дружин, в также контакты для вступления в их ряды вы найдете здесь (ссылка на раздел «Народные дружины» на сайте УМВД России по Владимирской области).