Ранее он возглавлял комитет проектной деятельности администрации области.

С 20 июня директором Ресурсного центра компетенций в сфере производительности труда Владимирской области станет Андрей Догадов.Об этом сообщает областная администрация. До 17 июля Догадов руководил комитетом проектной деятельности администрации Владимирской области. У него два высших образования - Анлрей Догадов окончил Владимирский педуниверситет по специальности "Юриспруденция" и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "финансы и кредит". Работал в администрациях областного центра и региона, а также в частной лизинговой компании.Задача ресурсного центра, которым прелстоит руководить Догадову, - вовлечь в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" крупные и средние предприятия базовых несерьевых отраслей экономики области. Центр был создан по соглашению Минэкономразвития России и администрации Владимирской области.