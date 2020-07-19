Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга недопущенного к выборам Валерия Цепкало Вероника решили действовать сообща. Они созвали журналистов, чтобы объявить о дальнейших действиях против Александра Лукашенко.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга недопущенного к выборам Валерия Цепкало Вероника решили действовать сообща. Они созвали журналистов, чтобы объявить о дальнейших действиях против Александра Лукашенко.Когда белорусского оппозиционера Сергея Тихановского задержали, его супруга Светлана решила продолжить дело и стать кандидатом в президенты. Она получала угрозы в свой адрес во время сбора подписей, но, несмотря ни на что, продолжила кампаниюНа недавней пресс-конференции Тихановская заявила, что будет идти до конца. Она выступает за свободную страну, в которой "не будут закрывать рты". Объединившись с Валерией Цепкало и Марией Колесниковой, Светлана стала еще увереннее в своей победе. "Вместе мы стали еще сильнее", – заявила она.Женщины намерены добиться освобождения политических и экономических заключенных. Также они будут выступать за проведение повторных, честных выборов после 9 августа.На встрече с журналистами Цепкало призвала всех голосовать за Тихановскую."Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно – боится Светлану", – сказала Вероника.Мария Колесникова рассказала, что план действий они составили всего за 15 минут. Таким образом она отметила, что женщины договариваются гораздо быстрее мужчин.Напомним, за кресло президента Белоруссии также борютсяэкс-депутат парламента Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.